Galli | «Al Sacco di Milano 19 intubati su 300 ricoverati e i letti Covid sono già tutti pieni»

Lancia un ulteriore allarme, l'infettivologo Massimo Galli. Descrive un quadro che peggiora di giorno in giorno. «Autorizzato dalla direzione sanitaria, dico semplicemente che a ieri sera» all'ospedale Sacco di Milano «avevamo 19 pazienti intubati, 47 persone in Cpap su 300 ricoverati. Ed eravamo già arrivati ad aver riempito tutto quello che avevamo ulteriormente aperto. L'ospedale a oggi ha attivato oltre 300 letti per il ricovero Covid. Abbiamo già riconvertito di tutto e di più. L'ortopedia non è più un'ortopedia, ma è un reparto Covid per capirci». Il primario parla nel corso della trasmissione Agorà su Rai 3.

