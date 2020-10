Francia sotto attacco terroristico | morti e feriti

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Laripiomba nell’incubo terrorismo con un sttacco all’arma bianca nei pressi della chiesa di Notre-Dame, a Nizza. In base alle informazioni di BFM-TV, il bilancio dell’attentato è di 3e diversi. Nel frattempo un uomo armato di un coltello è stato ucciso dalla polizia ad Avignone. Lo riferisce radio Europe 1, precisando che l’uomo avrebbe tentato di attaccare dei polizioti in strada. L’aggressore avrebbe gridato ‘Allah Akbar’. Anche il consolato francese a Gedda, in Arabia Saudita, è stato attaccato. Una guardia è stata ferita da un assalitore saudita. Lo riferiscono i media sauditi. Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha chiesto che “tutte le chiese siano messesorveglianza o chiuse, così come tutti gli ...