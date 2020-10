(Di giovedì 29 ottobre 2020) Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Ilmaggiore alla sicurezza pubblica più che dai barconi che partono dalla Libia proviene dagli sbarchi fantasma che arrivano dalla Tunisia. Gli sbarchi fantasma sono un veroperché chi arriva così vuole sottrarsi all'identificazione” rappresentando così "un potenziale rischio nella lotta al terrorismo". Era il 2 luglio del 2019 e ildi, Luigi Patronaggio, veniva sentito davanti alla Commissione Affari costituzionali sui decreti sicurezza. In quella occasione il magistrato, che lo scorso 20 settembreiscritto nel registro degli indagati, per immigrazione clandestina, Brahim Aoussaoui, l'attentatore tunisino di Nizza,l'...

TV7Benevento : Francia: Procuratore Agrigento aveva lanciato allarme 'a Lampedusa pericolo arrivo terroristi'... - emigrat_italian : @luigidimaio Viva l´america dove sparano nella folla! oppure Francia, Olanda, Belgio, E negli ultimi tempi pure in… -

“Alcuni terroristi che hanno compiuto azioni in Paesi europei – aveva sottolineato Patronaggio rafforzando questa preoccupazione – sono arrivati in Europa passando proprio attraverso la porta Sicilia” ...Le notizie di stampa sul percorso fatto dall'attentatore prima di arrivare in Francia confermano che l'intero meccanismo ... non ha nessun ruolo nella gestione del Centro". Intanto la procura ...