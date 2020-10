Francia: Misiani, 'Governo riferirà in Parlamento' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Le forze di sicurezza italiane hanno messo in campo uno sforzo straordinario anche a Lampedusa per controllare afflussi e chi arriva nel territorio nazionale e ancora di più con l'emergenza covid. Credo che quello che è successo è molto negativo naturalmente, credo che il Governo debba riferire con la massima trasparenza. Ne discuteremo nelle sedi più opportune. E' chiaro che va tenuta molto alta l'attenzione e ulteriormente rafforzati i meccanismi di controllo". Ad affermarlo è il viceministro all'Economia, Antonio Misiani, nel corso della trasmissione Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Le forze di sicurezza italiane hanno messo in campo uno sforzo straordinario anche a Lampedusa per controllare afflussi e chi arriva nel territorio nazionale e ancora di più con l'emergenza covid. Credo che quello che è successo è molto negativo naturalmente, credo che ildebba riferire con la massima trasparenza. Ne discuteremo nelle sedi più opportune. E' chiaro che va tenuta molto alta l'attenzione e ulteriormente rafforzati i meccanismi di controllo". Ad affermarlo è il viceministro all'Economia, Antonio, nel corso della trasmissione Porta a Porta.

Ferrieri (ANGI): “Valutare gli impatti economici e preservare l’equilibro del Paese”

Anche all’estero la situazione non è migliore, come in Francia ad esempio. Un lockdown totale causerebbe ... Nel frattempo, il vice ministro all'Economia, Antonio Misiani ha spiegato su quali azioni ...

Anche all'estero la situazione non è migliore, come in Francia ad esempio. Un lockdown totale causerebbe ... Nel frattempo, il vice ministro all'Economia, Antonio Misiani ha spiegato su quali azioni ...