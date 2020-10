Francia, lo sport professionistico continua nonostante il lockdown (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Francia entra ufficialmente in lockdown, ma lo sport professionistico e di interesse nazionale è salvo. I campionati professionistici di calcio, gli eventi internazionali come il Masters 1000 di Parigi Bercy di tennis o le partite della nazionale francese sono confermati in deroga alla chiusura di tutte le attività e gli spostamenti correlati a questi eventi sportivi sono consentiti in quanto per motivi lavorativi. Lo ha confermato il ministro dello sport Roxana Maracineanu, che ha così risposto ai tanti dubbi delle varie federazioni sportive transalpine. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Laentra ufficialmente in, ma loe di interesse nazionale è salvo. I campionati professionistici di calcio, gli eventi internazionali come il Masters 1000 di Parigi Bercy di tennis o le partite della nazionale francese sono confermati in deroga alla chiusura di tutte le attività e gli spostamenti correlati a questi eventiivi sono consentiti in quanto per motivi lavorativi. Lo ha confermato il ministro delloRoxana Maracineanu, che ha così risposto ai tanti dubbi delle varie federazioniive transalpine.

GionaMaffei : RT @sportface2016: +++#Francia in #lockdown ma lo sport professionistico andrà avanti: 'Viaggi autorizzati per motivi di lavoro'+++ - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: +++#Francia in #lockdown ma lo sport professionistico andrà avanti: 'Viaggi autorizzati per motivi di lavoro'+++ - MatteoDG93 : RT @sportface2016: +++#Francia in #lockdown ma lo sport professionistico andrà avanti: 'Viaggi autorizzati per motivi di lavoro'+++ - Marylena_88 : RT @sportface2016: +++#Francia in #lockdown ma lo sport professionistico andrà avanti: 'Viaggi autorizzati per motivi di lavoro'+++ - sportface2016 : +++#Francia in #lockdown ma lo sport professionistico andrà avanti: 'Viaggi autorizzati per motivi di lavoro'+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Francia sport Francia e Germania verso il lockdown: sport e campionati professionistici non si fermano Sport Fanpage Francia, lo sport professionistico continua nonostante il lockdown

La Francia entra ufficialmente in lockdown, ma lo sport professionistico e di interesse nazionale è salvo. I campionati professionistici di calcio, gli eventi internazionali come il Masters 1000 di Pa ...

Mancini: "Balotelli? Mi spiace vederlo in questa condizione"

Le avversarie da battere saranno Francia e Spagna". Sul dualismo Immobile-Belotti ... Il calcio ha pagato l’essere considerato uno sport di ricchi, ma in questo settore lavorano tante persone che ...

La Francia entra ufficialmente in lockdown, ma lo sport professionistico e di interesse nazionale è salvo. I campionati professionistici di calcio, gli eventi internazionali come il Masters 1000 di Pa ...Le avversarie da battere saranno Francia e Spagna". Sul dualismo Immobile-Belotti ... Il calcio ha pagato l’essere considerato uno sport di ricchi, ma in questo settore lavorano tante persone che ...