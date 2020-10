Francia, la Turchia condanna duramente l’attentato (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un attacco “selvaggio”, ha commentato il Ministero degli Esteri “Condanniamo fermamente l’attacco compiuto oggi all’interno della chiesa di Notre-Dame a Nizza e porgiamo le nostre condoglianze ai parenti delle vittime”. E ha espresso il suo disappunto, nel dissociarsi da simili atti: “È chiaro che coloro che hanno commesso un attacco così selvaggio in un luogo di culto sacro non può essere ispirato da alcun spirito religioso, umano o morale”. Il ministro ha inoltre espresso la sua solidarietà ai francesi. Anche il Grande Imam della moschea e dell’Università Al-Azhar, istituzione islamica sunnita, ha condannato e l’attentato terroristico Nizza. “Non c’è alcuna giustificazione per questi atti terroristici odiosi che contraddicono gli ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un attacco “selvaggio”, ha commentato il Ministero degli Esteri “Condanniamo fermamente l’attacco compiuto oggi all’interno della chiesa di Notre-Dame a Nizza e porgiamo le nostre condoglianze ai parenti delle vittime”. E ha espresso il suo disappunto, nel dissociarsi da simili atti: “È chiaro che coloro che hanno commesso un attacco così selvaggio in un luogo di culto sacro non può essere ispirato da alcun spirito religioso, umano o morale”. Il ministro ha inoltre espresso la sua solidarietà ai francesi. Anche il Grande Imam della moschea e dell’Università Al-Azhar, istituzione islamica sunnita, hato e l’attentato terroristico Nizza. “Non c’è alcuna giustificazione per questi atti terroristici odiosi che contraddicono gli ...

