Francia in lockdown da domani. Germania pronta a chiudere dal 2 novembre (Di giovedì 29 ottobre 2020) Parigi, 29 ott – In Francia torna il lockdown da domani, ma le scuole resteranno aperte. pronta a chiudere pure la Germania, dove ci sarà una stretta a partire dal 2 novembre. Anche in questo caso però sarà garantita l’apertura delle scuole. Pochi giorni fa ad andare in lockdown era stata l’Irlanda. In Italia, almeno per adesso, il governo giallofucsia non sembra intenzionato a una serrata generale. Anche perché le proteste di piazza contro il coprifuoco alle 18 e le durissime restrizioni del Dpcm lasciano presagire che una serrata generale scatenerebbe un’emergenza sociale, visto che da noi i numeri dell’epidemia non sono paragonabili a quelli di Francia e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Parigi, 29 ott – Intorna ilda, ma le scuole resteranno aperte.pure la, dove ci sarà una stretta a partire dal 2. Anche in questo caso però sarà garantita l’apertura delle scuole. Pochi giorni fa ad andare inera stata l’Irlanda. In Italia, almeno per adesso, il governo giallofucsia non sembra intenzionato a una serrata generale. Anche perché le proteste di piazza contro il coprifuoco alle 18 e le durissime restrizioni del Dpcm lasciano presagire che una serrata generale scatenerebbe un’emergenza sociale, visto che da noi i numeri dell’epidemia non sono paragonabili a quelli die ...

LiaCapizzi : I discorsi della Merkel e di Macron nell'annunciare il lockdown light in Germania e Francia (scuole e fabbriche res… - chedisagio : Se oggi Francia e Germania proclamano un lockdown, per noi è solo questione di tempo. - MediasetTgcom24 : Covid, in Francia lockdown nazionale da giovedì #FRANCIA - cr_colombo : RT @Agenzia_Ansa: Macron: 'Travolti dal virus', la #Francia torna in #lockdown ma scuole, fabbriche e uffici restano aperti #ANSA https://… - SmorfiaDigitale : La seconda ondata di Covid fa richiudere l Europa: il ritorno al lockdown di Fra... -