Francia | deputato France Insoumise | ' si cerca di destabilizzare | serve unità del Paese' 2

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Adnkronos) - La, aggiunge ilse, "è sempre stata la prima vittima dell'islam politico ma dall'altra parte abbiamo sempre lottato per evitare che nelpossa crearsi un sentimento anti musulmano. Quando ci sono stati alcuni attacchi contro delle moschee abbiamo espresso la nostra solidarietà ai musulmanisi che non sono i nemici. Bisogna distinguere e evitare di cadere nella trappola di chi vuole alimentare le tensioni tra le com;". "Trovo che sia indecente - sottolinea Coquerel - attaccarci mentre c'è la necessità di rispondere a questi attentati con l'; del. Dopo gli attentati al Bataclan e a Charlie Hebdo, dal basso fino all'alto della ...