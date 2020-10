Francia | decapitato un uomo di 70 anni dentro alla cattedrale di Nizza

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Orrore in. Ancora una volta. Stamattina uncon un coltello ha ucciso due persone e ne ha ferite tante altre in unadi. L’aggressore ha agito nelle prime ore di questa mattina, è entrato nellaNotre-Dame nel centro di, in Avenue Jean-Medecin e haun pensionato di 70, poi ha colpito a morte un’altra persona. Secondo quanto riferiscono fonti di polizia l’assalitore è stato fermato dpolizia. Gli agenti l’hanno arrestato dopo aver fatto irruzione sparando. Il sindaco diChristian Estrosi ha confermato che il presunto colpevole è stato arrestato e ha ringraziato la polizia per la rapida risposta. ...