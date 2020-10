Francia: attentatore tunisino era indagato da Procura Agrigento per immigrazione clandestina (2) (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Adnkronos) - Come apprende l'Adnkronos Brahim Aoussaoui, nato il 29 marzo 1999, era stato indagato dalla Procura di Agrigento dopo il suo arrivo a Lampedusa, lo scorso 20 settembre, per immigrazione clandestina (non per favoreggiamento), una contravvenzione che viene fatta a tutti i migranti irregolari che arrivano clandestinamente in Italia come prevede l'articolo 10 della legge Bossi Fini. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Adnkronos) - Come apprende l'Adnkronos Brahim Aoussaoui, nato il 29 marzo 1999, era statodalladidopo il suo arrivo a Lampedusa, lo scorso 20 settembre, per(non per favoreggiamento), una contravvenzione che viene fatta a tutti i migranti irregolari che arrivanomente in Italia come prevede l'articolo 10 della legge Bossi Fini.

Francia: Cirielli (Fd'I), attentatore Nizza arrivato da Lampedusa? Conte si scusi con Macron

il governo Conte dovrebbe chiedere scusa alla Francia". In merito a quanto riportato dal deputato francese Eric Ciotti, secondo il quale l'attentatore di Nizza sarebbe un tunisino sbarcato a Lampedusa ...

