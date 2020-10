Francesco Renga lo confessa: “Michelle Hunziker mi ha rubato il cuore” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mercoledì 4 novembre debutterà in prima serata su Canale5 la nuova edizione di All Together Now. Al timone sempre Michelle Hunziker, affiancata da J-Ax. Insieme ai conduttori, anche Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone nelle vesti di giudici. Intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni, Renga ha raccontato di essere entusiasta di questa nuova avventura, merito anche di Michelle. All Together Now, Francesco Renga e Michelle Hunziker: “Mi ha rubato il cuore” Francesco Renga sarà tra i giudici di All Together Now; in occasione di questa nuova avventura, il cantante ha rilasciato un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni in cui non sono mancati i commenti su tutti coloro che ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mercoledì 4 novembre debutterà in prima serata su Canale5 la nuova edizione di All Together Now. Al timone sempre Michelle, affiancata da J-Ax. Insieme ai conduttori, anche, Anna Tatangelo e Rita Pavone nelle vesti di giudici. Intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni,ha raccontato di essere entusiasta di questa nuova avventura, merito anche di Michelle. All Together Now,e Michelle: “Mi hail cuore”sarà tra i giudici di All Together Now; in occasione di questa nuova avventura, il cantante ha rilasciato un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni in cui non sono mancati i commenti su tutti coloro che ...

