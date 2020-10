Francesco Oppini | vita privata | età | lavoro | Instagram e compagna del figlio di Alba Parietti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Chi ènella? Lui è un volto conosciuto non perché faccia parte del mondo dello spettacolo, ma in quantodi due persone molto note, la showgirle Franco, attore e cabarettista., che pure ogni tanto non disdegna di comparire in qualche programma televisivo, difa però tutt’altro. In queste settimane è fra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini. Ecco qualche informazione sul suo conto. Chi è: età,Mariaè ...