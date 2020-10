Formia ‘Consegnaci i soldi’ | prima lo avvicinano | poi lo minacciano | nei guai 2 rom

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Uscito di casa per una passeggiata sul lungomare di, un uomo di Gaeta è stato avvicinato da due donne di etnia rom, di 35 e 33 anni, le quali dopo aver tentato un adescamento con avances, peraltro respinte, hanno preso a minacciare il malcapitato che se non avesse consegnato loro il denaro che aveva con sé, lo avrebbero fatto malmenare dai loro amici. Per rendere più credibile la minaccia gli avevano anche mostrato la fotografia scattata da una di loro con lo smartphone in cui aveva immortalato l’autovettura con la quale l’uomo era giunto sul posto. Riusciva, il tapino, infine ad allontanarsi solo dopo aver consegnato alle due malviventi la somma in denaro di ben 450 euro. Tuttavia, non tollerando il torto subito, decideva a ragione di recarsi presso gli Uffici del Commissariato diove denunciava il ...