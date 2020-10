Ford Bronco - La Hennessey trasforma la fuoristrada nella VelociRaptor (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Hennessey Performance Engineering presenta una propria reinterpretazione della Bronco: la V8 VelociRaptor. Questa fuoristrada, che sarà prodotta in sole 24 unità, verrà venduta a 225 mila dollari (circa 190 mila euro) escluse le spese di spedizione.Semplicemente brutale. La vettura, disponibile nelle versioni a due o quattro porte, è spinta da un motore Ford V8 5.0 che, abbinato a un compressore volumetrico da tre litri, eroga un massimo di 750 CV a 7.000 giri al minuto. Il propulsore beneficia anche di uno scarico di acciaio inossidabile più libero, di un sistema di aspirazione maggiorato e di un intercooler aria-acqua. Il powertrain, poi, è completato da un cambio automatico a dieci rapporti, anchesso proveniente da Detroit. Il preparatore Texano ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 ottobre 2020) LaPerformance Engineering presenta una propria reinterpretazione della: la V8. Questa, che sarà prodotta in sole 24 unità, verrà venduta a 225 mila dollari (circa 190 mila euro) escluse le spese di spedizione.Semplicemente brutale. La vettura, disponibile nelle versioni a due o quattro porte, è spinta da un motoreV8 5.0 che, abbinato a un compressore volumetrico da tre litri, eroga un massimo di 750 CV a 7.000 giri al minuto. Il propulsore beneficia anche di uno scarico di acciaio inossidabile più libero, di un sistema di aspirazione maggiorato e di un intercooler aria-acqua. Il powertrain, poi, è completato da un cambio automatico a dieci rapporti, anchesso proveniente da Detroit. Il preparatore Texano ...

La casa automobilistica dell’Ovale blu inoltre ha comunicato alcuni dettagli sulle varianti maggiormente apprezzate del nuovo Bronco. In quanto ai motori, infine, a spopolare sembra essere il V6 da ...

Ford attiva il configuratore della Bronco, scopriamone le versioni

In teoria la Ford EcoSport Active non avremmo dovuto vederla prima del 6 novembre, data fissata per il suo debutto online. Scatti rubati pubblicati dal sito spagnolo Autonoción, grazie ai quali ...

La casa automobilistica dell'Ovale blu inoltre ha comunicato alcuni dettagli sulle varianti maggiormente apprezzate del nuovo Bronco. In quanto ai motori, infine, a spopolare sembra essere il V6 da ...