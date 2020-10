Foggia | risalgono le quotazioni del grano duro Coldiretti Puglia | l' allarme globale dà maggiore consapevolezza del valore del cibo e delle garanzie di sicurezza

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso daledel, dopo la spallata di settembre data dacontro le riduzioni inaccettabili del prezzo, con l’andamento positivo del cereale per uso umano più consumato nei paesi occidentali che si riflette a livello mondiale nei diversi continenti ed anche in. E’ quanto afferma, commentando l’aumento del prezzo deldi 0,50 euro a quintale definito nel corso dell’ultima commissione in commissione alla Camera di Commercio di, con una effervescenzarichieste da parte dei mulini di ...