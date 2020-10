Focolaio nel reparto di cardiologia del “San Pio”: positive 14 persone (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Nel quadro dell’ordinaria attività di sorveglianza epidemiologica in atto nell’A.O.R.N. “San Pio”, è emersa nel reparto di cardiologia la positività di nove pazienti sui sedici ricoverati, di un dirigente medico e di quattro infermieri. Nessuna positività è stata, invece, rilevata a carico dei degenti nell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC). In via prudenziale sono state sospese tutte le attività del suindicato reparto. I dipendenti positivi sono stati mandati in isolamento domiciliare, i pazienti tempestivamente trasferiti nell’Area Covid, mentre i locali del reparto interessato sono stati adeguatamente sanificati, onde consentire la ripresa dell’ordinaria ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Nel quadro dell’ordinaria attività di sorveglianza epidemiologica in atto nell’A.O.R.N. “San Pio”, è emersa neldila positività di nove pazienti sui sedici ricoverati, di un dirigente medico e di quattro infermieri. Nessuna positività è stata, invece, rilevata a carico dei degenti nell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC). In via prudenziale sono state sospese tutte le attività del suindicato. I dipendenti positivi sono stati mandati in isolamento domiciliare, i pazienti tempestivamente trasferiti nell’Area Covid, mentre i locali delinteressato sono stati adeguatamente sanificati, onde consentire la ripresa dell’ordinaria ...

