Focolaio Lazio, Tare: "Rinvio con il Torino? Pensiero c'è". Indaga la Procura (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il direttore sportivo della Lazio preoccupato dai tanti positivi in squadra: "Rinviare la gara contro il Torino? Il Pensiero c'è". Ma cosa dice il protocollo? Dopo il pareggio in Europa League con una squadra molto rimaneggiata a causa dei tanti possibili positivi al Covid-19, in casa Lazio c'è preoccupazione. L'esito dei tamponi che dovrebbe arrivare entro domani tiene in apprensione la società, pronta a tutto nel caso venissero confermate le positività. Ecco allora che inizia a prendere corpo l'idea di rinviare la gara di domenica contro il Torino. A parlare nel post gara di ieri è Igli Tare che dichiara: "Stiamo vivendo così un bel po', in un ambiente surreale. Dobbiamo rimanere positivi.

