Focolai coronavirus | solo 10 tamponi risultano negativi in una casa di cura avellinese

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Scoppia un altroo covid in Campania: nell'Rsa della provincia di Avellino, si registrano 72 positivi tra pazienti e operatori sanitari. Covid,o in una Rsa di Avellino su Notizie.it.

Scoppia un altro focolaio covid in Campania: nell'Rsa della provincia di Avellino, si registrano 72 positivi tra pazienti e operatori sanitari.focolaio covid in una Rsa Scoppia un altro focolaio covid in una Rsa di Avellino. Nella casa di cura di Voltura Irpinia, su 82 tamponi effettuati, ben 72 sono risultati positivi al coronavirus. A dare ...