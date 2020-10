Final Destination 6: Jeffrey Reddick parla del nuovo film posticipato causa Covid-19 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Jeffrey Reddick creatore del franchise Final Destination ha parlato con Bloody Disgusting di un sesto film, confermando che un Final Destination 6 era in lavorazione prima che la pandemia di Covid-19 stravolgesse l’industria cinematografica a livello globale e il progetto venisse rinviato. Reddick a marzo di quest’anno ha parlato di “Final Destination 6” non come un reboot a tutto tondo, ma come un cambio di punto di vista dei protagonisti che vedrebbe al centro della trama il mondo del primissimo soccorso, vedi vigili del fuoco e polizia, ovvero coloro che “affrontano la morte in prima linea ogni giorno, facendo delle scelte che possono ... Leggi su cineblog (Di giovedì 29 ottobre 2020)creatore del franchisehato con Bloody Disgusting di un sesto, confermando che un6 era in lavorazione prima che la pandemia di-19 stravolgesse l’industria cinematografica a livello globale e il progetto venisse rinviato.a marzo di quest’anno hato di “6” non come un reboot a tutto tondo, ma come un cambio di punto di vista dei protagonisti che vedrebbe al centro della trama il mondo del primissimo soccorso, vedi vigili del fuoco e polizia, ovvero coloro che “affrontano la morte in prima linea ogni giorno, facendo delle scelte che possono ...

Ash71Pietro : Final Destination 6: Jeffrey Reddick parla del nuovo film posticipato causa Covid-19 - kaeandrews : @raphblevins io ho visto tanto paurosi l’evocazione e halloween, obbligato ovviamente. poi non so se effettivamente… - ayemnoreeen : final destination is freaking dksjjssjsjjsjsoks - taydaylights : “You are not going nowhere just because you haven’t arrived at your final destination yet.' Buon compleanno a 1989… - SangueOssaAnima : Oltre che a The ring noto un a certa somiglianza con final Destination, d'altronde bisogna comunque ingannare la mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Final Destination Final Destination: il creatore offre nuovi dettagli sul reboot Lega Nerd Final Destination 6: Jeffrey Reddick parla del nuovo film posticipato causa Covid-19

Jeffrey Reddick creatore del franchise Final Destination ha parlato con Bloody Disgusting di un sesto film, confermando che un Final Destination 6 era in lavorazione prima che la pandemia di Covid-19 ...

Into the Storm – Film (2014)

Into the Storm è il film del 2014 diretto da Steven Quale con Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Jeremy Sumpter, Nathan Kress, Matt Walsh ...

Jeffrey Reddick creatore del franchise Final Destination ha parlato con Bloody Disgusting di un sesto film, confermando che un Final Destination 6 era in lavorazione prima che la pandemia di Covid-19 ...Into the Storm è il film del 2014 diretto da Steven Quale con Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Jeremy Sumpter, Nathan Kress, Matt Walsh ...