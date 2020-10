Film Stasera in Tv – Spanglish – Trailer | Dove vederlo ed orario

(Di giovedì 29 ottobre 2020)in tv il. Produzione statunitense del 2004 per la regia di James L. Brooks con Adam Sandler, Téa Leoni, Paz Vega, Cloris Leachman, Shelbie Bruce tra gli altri del cast. Con il termine disi intendono i fenomeni di interazione tra lo spagnolo e la lingua inglese da parte di coloro che parlano spagnolo negli USA. Il termine è stato coniato dal linguista portoricano Salvador Tió negli anni ’40.– Trama In casa della famiglia Clasky giunge la nuova domestica Flor, e la donna porta le proprie tradizioni messicane a confrontarsi con uno stile di vita a lei del tutto sconosciuto. Deborah è la nevrotica padrona di casa tutta footing e palestra che da tempo ha perso ogni contatto umano con il marito John e la figlia Bernice, ...

Stasera in tv, giovedì 29 ottobre, su Rai3 va in onda il film "1989 - La Svolta" (ore 21,20). Pellicola tedesca del 2019, regia di Sven Bohse, nel cast Michael Baral, Lilly Barshy, Oskar Belton.