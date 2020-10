Figc, Gravina: “Basta pensare a mondo del calcio come quello degli scemi ricchi e viziati” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Quando ho accettato di candidarmi alla presidenza, c’è un aspetto fondamentale al quale ho voluto dare risalto: la rivoluzione culturale nel mondo del calcio. A me dispiace che ancora oggi qualche piccola scoria dobbiamo tenerla sotto controllo, c’è una vecchia logica nel considerare il mondo del calcio come quello degli imprenditori ricchi scemi e di viziati. E’ una delle più importanti industria del paese, al di là del suo valore anche socio economico”. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina nel corso dell’evento SportLab per i 75 anni dalla fondazione di Tuttosport e Stadio, parlando del trattamento subito dal ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Quando ho accettato di candidarmi alla presidenza, c’è un aspetto fondamentale al quale ho voluto dare risalto: la rivoluzione culturale neldel. A me dispiace che ancora oggi qualche piccola scoria dobbiamo tenerla sotto controllo, c’è una vecchia logica nel considerare ildelimprenditorie di viziati. E’ una delle più importanti industria del paese, al di là del suo valore anche socio economico”. Lo ha detto il presidente dellaGabrielenel corso dell’evento SportLab per i 75 anni dalla fondazione di Tuttosport e Stadio, parlando del trattamento subito dal ...

