Proseguono le SBC su Fifa 21! Stavolta è il turno di quella settimanali, rilasciate ogni giovedì, relative agli "Incontri Principali", dedicate ai match più interessanti che verranno disputati nei campionati di tutto il mondo nei giorni successivi Anche quest'anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le sfide creazione rosa fornendovi informazioni … L'articolo Fifa 21 SBC: Incontri Principali – Requisiti, premi e soluzioni! proviene da FUT Universe.

EA ha annunciato l'inizio della Global Series Challenge, un evento di FIFA 21 in cui si sfideranno le più grandi superstar del calcio.

FIFA 21 Global Series Challenge – Oggi Hakimi vs Alexander-Arnold

La sfida di EA SPORTS FIFA 21 abbina le superstar del calcio ad alcuni dei migliori giocatori di FIFA al mondo in un divertente torneo virtuale a squadre per scoprire chi potrà aggiudicarsi la vittor.

