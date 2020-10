Fifa 21: patch 1.06 – Title Update – nuovo aggiornamento disponibile su PC (Di giovedì 29 ottobre 2020) EA Sports ha rilasciato il 29 ottobre su PC un nuovo aggiornamento, Title Update 4 per Fifa 21, in arrivo, probabilmente la settimana successiva su PS4 ed Xbox come patch 1.05. Da segnalare che il 1° ottobre EA Sports ha annunciato di aver messo a disposizione uno strumento online, denominato Tracker EA Sports Fifa, che … L'articolo Fifa 21: patch 1.06 – Title Update – nuovo aggiornamento disponibile su PC proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 29 ottobre 2020) EA Sports ha rilasciato il 29 ottobre su PC un4 per21, in arrivo, probabilmente la settimana successiva su PS4 ed Xbox come1.05. Da segnalare che il 1° ottobre EA Sports ha annunciato di aver messo a disposizione uno strumento online, denominato Tracker EA Sports, che … L'articolo21:1.06 –su PC proviene da FUT Universe.

albodsq : @MBarba21 @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia È identico a fifa 20 con sta nuova patch, infatti 3/4 di quelli che ho becc… - Piaazzaa9 : RT @MBarba21: Bentornati a Fifa 20 2.0 Gioco rallentato senza alcun motivo e si ritorna con la fiera del camper Poi come se non bastasse… - MBarba21 : Bentornati a Fifa 20 2.0 Gioco rallentato senza alcun motivo e si ritorna con la fiera del camper Poi come se non… - AleyXIX : Post patch sto gioco e ingiocabile lentissimo giocatori che non vanno via in velocita,Devo tornare a fare il cancro… - Multiplayerit : FIFA 21, patch 1.05 disponibile: scopriamo i contenuti dell'aggiornamento -