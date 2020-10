FIFA 21: nei Paesi Bassi EA Sports rischia di pagare una multa di 10 milioni di euro se non rimuoverà le loot box (Di giovedì 29 ottobre 2020) Guai in casa EA Sports: la Netherlands Gaming Authority potrà multare Electronic Arts € 500.000 per ogni settimana in cui metterà in vendita loot box in FIFA Ultimate Team, dopo che la funzionalità è stata considerata una violazione delle regole del gioco d'azzardo nei Paesi Bassi.La decisione è stata approvata nella giornata di oggi dal tribunale dell'Aia, a seguito di una lunga battaglia legale tra la Gaming Authority e EA. L'ente indipendente ha stabilito nel 2018 che la meccanica dei pacchetti Ultimate Team presenti in FIFA violava le regole sul gioco d'azzardo, suggerendo una multa settimanale fino ad un massimo di 10 milioni di euro che è stata poi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Guai in casa EA: la Netherlands Gaming Authority potràre Electronic Arts &; 500.000 per ogni settimana in cui metterà in venditabox inUltimate Team, dopo che la funzionalità è stata considerata una violazione delle regole del gioco d'azzardo nei.La decisione è stata approvata nella giornata di oggi dal tribunale dell'Aia, a seguito di una lunga battaglia legale tra la Gaming Authority e EA. L'ente indipendente ha stabilito nel 2018 che la meccanica dei pacchetti Ultimate Team presenti inviolava le regole sul gioco d'azzardo, suggerendo unasettimanale fino ad un massimo di 10diche è stata poi ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? L’Italia resta al 12° posto del #RankingFIFA, 7ª tra le nazionali europee La notizia ??… - internewsit : VIDEO - Eriksen sul valore nei passaggi a FIFA 21: 'Brutta annata' - - paologagne02 : @calledope @fede_capo9 @EA_FIFA_Italia Dai pick male, sono incazzato perché non mi ha dato il gallo manco nei 3 if,… - FutXFan : ??Disponibili i premi della FUT CHAMPIONS Weekend League???????? Come è andata questa settimana? Chi avete trovato? Fate… - IGNitalia : #FIFA21 non avrà l’upgrade per next-gen al lancio delle console: Electronic Arts conferma che sarà distribuito nei… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA nei HTTP/1.1 Server Too Busy