"L'ingresso dei Fondi non porterà a una divisione netta, senza possibilità di sincronia. La capacitàdei Fondi sta nel fatto di mettere assieme competenze. C'è un'evoluzione dei consumi, e noi dobbiamo essere bravi ad anticiparla". Lo ha detto Guido Fienga, ad della Roma, durante un'intervista a SportLab, l'evento digitale dedicato al futuro dell'industria dello sport per … L'articolo Fienga: «Fondi in Serie A non solo per soldi: porteranno know-how» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

