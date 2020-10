Fedez | “C’è tanta voglia di dare una mano Tanti artisti stanno aiutando”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “collaborando”è tornato sui social: “C’è tanto da fare“, spiega il rapper riferito al suo progetto a sostegno per il mondo dello spettacolo. Leggi anche:si rimbocca le maniche: un nuovo progetto per aiutare in tempi di Covid Il cantante ha spiegato chessime persone essimi colleghi hanno aderito alla sua iniziativa solidale che verrà comunicata in maniera adeguata settimana prossima Il marito di Chiara Ferragni ha ringraziato tutti e ha ringraziato anche tutte le persone che hanno capito il momento e gli sono venuti in contro spostando altri impegni di lavoro, permettendogli di dedicarsi al 100% a questo progetto. Poco o nulla ha potuto svelare se non che, a differenza ...