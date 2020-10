Federica Pellegrini negativa La Divina è guarita dal Covid

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo due settimane,può dirsi definitivamentedal-19. La 32enne fuoriclasse del nuoto mondiale, risultata positiva agli ultimi due tamponi, ha comunicato la negatività del terzo su Instagram, dove ha tenuto una sorta di diario della sua quarantena. «Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!!AAAA», scrive sul social la "", ricevendo i complimenti dei suoi fan ma anche di altri "vip" dello sport come Bobo Vieri. Visualizza questo post su Instagram ...

