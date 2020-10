Federica Pellegrini in piena forma dopo il Covid | unica e sempre bella-FOTO

stanzaselvaggia : “Se c’è un altro lockdown io smetto col nuoto”. “Ho 32 anni, non posso fare le Olimpiadi tra 3 anni”. “In amore non… - HuffPostItalia : Federica Pellegrini: 'Con un nuovo lockdown, smetto di nuotare' - ilbarone1967 : RT @CavaleraDaniele: FEDERICA PELLEGRINI LIEVEMENTE POSITIVA Le hanno riscontrato il tampone lievemente positivo, con una nota di arancio a… - LKlimex : RT @CavaleraDaniele: FEDERICA PELLEGRINI LIEVEMENTE POSITIVA Le hanno riscontrato il tampone lievemente positivo, con una nota di arancio a… - nikizag7 : RT @nuova_venezia: IL FOCOLAIO / Federica Pellegrini e Mara Maionchi, contagiate dal coronavirus, avevano avuto un primo referto negativo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

SoloDonna

Probabile focolaio al reality Italia’s Got Talent: la malattia si è manifestata dopo la registrazione di una puntata. I test rapidi messi ora sotto accusa da Crisanti ...Sono giorni pesanti un po' per tutti. Pesantissimi per gli azzurri a Livigno. La lieta notizia della negatività al virus non è arrivata ed era successo la stessa cosa il giorno prima a Federica Pelleg ...