Federica Pellegrini: "Finalmente negativa" (Di giovedì 29 ottobre 2020) La campionessa è risultata negativa dopo l'ultimo tampone Buone notizie per Federica Pellegrini. La nuotatrice azzurra è risultata negativa al tampone per il Covid – 19. Già lunedì, come prevedono le nuove disposizioni sulla quarantena, dopo il decimo giorno di isolamento si era sottoposta a un controllo risultando però leggermente positiva. Leggi anche: Federica Pellegrini: "Il tampone è ancora lievemente positivo" Visualizza questo post su Instagram Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!!🥳🥳🥳NEGATIVAAAAA🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 Un post ...

rtl1025 : ?? 'Ciao Maria io esco!!! E questa volta per davvero!!! Negativa'. Federica #Pellegrini annuncia così, con un post… - Gazzetta_it : #Covid19, Federica #Pellegrini negativa al #tampone - stanzaselvaggia : “Se c’è un altro lockdown io smetto col nuoto”. “Ho 32 anni, non posso fare le Olimpiadi tra 3 anni”. “In amore non… - sportal_it : Federica Pellegrini è tornata negativa - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Federica Pellegrini negativa al Covid: «Ciao Maria, io esco: stavolta per davvero» -