Facebook Dating | tutto sul “nuovo Tinder” di Zuckerberg

(Di giovedì 29 ottobre 2020)è una nuova app di incontri simile a Tinder, può essere però utilizzata solo dagli utenti iscritti aDa poco è stato lanciato, app di… Questo articolosul “nuovo Tinder” diè stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Im_ImErUb : Facebook Dating: *viene attivato* Io:???????????? - adamfoureira : Eccomi mentre provo il nuovo Facebook Dating e mi continuano ad apparire ragazze di continuo. - f_r_a_1 : Help ho bisogno di un chiarimento Oggi mi saranno arrivate una decina di richieste d’amicizia, tutte di ragazzi del… - VonInWonderland : @lorenzo_monty Facebook che si lancia nel mondo delle dating App, somiglia a Tinder - masterserious90 : Ora se uniscono Immuni con Facebook Dating risolviamo una pandemia. -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Dating

Facebook Dating è una nuova app di incontri simile a Tinder, potrà essere utilizzata solo dagli utenti iscritti a Facebook.Il colosso di Menlo Park scende in campo dopo Google e Amazon. Ma il nuovo servizio, completamente gratuito, ha per ora pochi titoli ed è per ora ...