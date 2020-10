F1, Toto Wolff: “Lance Stroll nel Circus non per la presenza di papà Lawrence. Anni fa c’erano piloti solo perché pagavano” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Team Principal Toto Wolff della Mercedes è pronto per festeggiare la vittoria di un altro titolo mondiale in F1 sotto l’insegna della Stella a tre punti. Il manager austriaco è tra gli artefici dei successi della scuderia di Brackley, che con il britAnnico Lewis Hamiton è prossima a conquistare il settimo titolo iridato consecutivo, un numero incredibile che sancirà senza se e senza ma il dominio del marchio teutonico nell’era dei motori ibridi nel Circus. Un contesto che, secondo Wolff, vede tanti piloti di qualità, diversamente da quanto accadeva alcuni Anni fa, nei quali vi potevano essere piloti non all’altezza e alla guida solo per gli sponsor che avevano alle spalle. Una voce ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Team Principaldella Mercedes è pronto per festeggiare la vittoria di un altro titolo mondiale in F1 sotto l’insegna della Stella a tre punti. Il manager austriaco è tra gli artefici dei successi della scuderia di Brackley, che con il britco Lewis Hamiton è prossima a conquistare il settimo titolo iridato consecutivo, un numero incredibile che sancirà senza se e senza ma il dominio del marchio teutonico nell’era dei motori ibridi nel. Un contesto che, secondo, vede tantidi qualità, diversamente da quanto accadeva alcunifa, nei quali vi potevano esserenon all’altezza e alla guidaper gli sponsor che avevano alle spalle. Una voce ...

DaddariosWho : RT @vvalecasiraghi: E anche oggi Toto Wolff dice le cose come stanno. - giuliettamazzo : RT @vvalecasiraghi: E anche oggi Toto Wolff dice le cose come stanno. - xvrstppn : RT @vvalecasiraghi: E anche oggi Toto Wolff dice le cose come stanno. - thebadrzouhir : Toto Wolff impossibile non amarlo - ansiogenaaf : RT @vvalecasiraghi: E anche oggi Toto Wolff dice le cose come stanno. -

Ultime Notizie dalla rete : Toto Wolff F1 | Toto Wolff sul futuro di Russell: "Se la Williams non lo terrà, avremo un grande terzo pilota" F1inGenerale F1, Toto Wolff: “Lance Stroll nel Circus non per la presenza di papà Lawrence. Anni fa c’erano piloti solo perché pagavano”

Il Team Principal Toto Wolff della Mercedes è pronto per festeggiare la vittoria di un altro titolo mondiale in F1 sotto l’insegna della Stella a tre punti. Il manager austriaco è tra gli artefici dei ...

Lewis Hamilton suona il piano e canta su Instagram. VIDEO

Con il settimo sigillo iridato il valore di Hamilton schizzerebbe alle stelle, come confermato dal team principal Toto Wolff, che ha scherzato sull’argomento: “È vero, le quotazioni di Hamilton sono i ...

Il Team Principal Toto Wolff della Mercedes è pronto per festeggiare la vittoria di un altro titolo mondiale in F1 sotto l’insegna della Stella a tre punti. Il manager austriaco è tra gli artefici dei ...Con il settimo sigillo iridato il valore di Hamilton schizzerebbe alle stelle, come confermato dal team principal Toto Wolff, che ha scherzato sull’argomento: “È vero, le quotazioni di Hamilton sono i ...