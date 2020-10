F1, Mick Schumacher potrebbe diventare un nuovo pilota della Haas (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si potrebbero aprire presto le porte della F1 per Mick Schumacher. Il figlio del grande Michael potrebbe entrare a far parte della scuderia Haas. A riportare l’indiscrezione è stato il sito del quotidiano spagnolo Marca, secondo il quale si allontanerebbe per il pilota tedesco la possibilità di guidare un’Alfa Romeo nella prossima stagione. L’Alfa Romeo, infatti, ha esteso il suo accordo con la Sauber per rimanere legata al team di Formula 1 per la stagione 2021, quindi il team continuerà ad essere gestito dalla Sauber con sede in Svizzera, con tanto di conferma dei piloti Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi per il prossimo anno. Nelle scorse settimane il leader della Formula 2 era ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Siro aprire presto le porteF1 per. Il figlio del grande Michaelentrare a far partescuderia. A riportare l’indiscrezione è stato il sito del quotidiano spagnolo Marca, secondo il quale si allontanerebbe per iltedesco la possibilità di guidare un’Alfa Romeo nella prossima stagione. L’Alfa Romeo, infatti, ha esteso il suo accordo con la Sauber per rimanere legata al team di Formula 1 per la stagione 2021, quindi il team continuerà ad essere gestito dalla Sauber con sede in Svizzera, con tanto di conferma dei piloti Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi per il prossimo anno. Nelle scorse settimane il leaderFormula 2 era ...

