F1, l’Alfa Romeo rinnova la partnership con Sauber per il 2021 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alfa Romeo e Sauber Motorsport riconfermano la partnership per la stagione 2021 di Formula 1. Il matrimonio con la Sauber, il primo avvenuto nel 2018, va quindi avanti dopo gli importanti risultati conquistati, come l’ottavo posto nelle due passate stagioni e l’ambizione di riconfermarlo nel campionato scorso. “Il rinnovo della nostra collaborazione con Alfa Romeo rappresenta una vera e propria dichiarazione di intenti da parte di entrambi i brand – ha commentato Frederic Vasseur, team Principal Alfa Romeo Racing Orlen e Ceo di Sauber Motorsport AG – In Sauber, Alfa Romeo ha trovato un partner fortemente focalizzato sulle performances a cui affidarsi e noi siamo onorati di accogliere ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) AlfaMotorsport riconfermano laper la stagionedi Formula 1. Il matrimonio con la, il primo avvenuto nel 2018, va quindi avanti dopo gli importanti risultati conquistati, come l’ottavo posto nelle due passate stagioni e l’ambizione di riconfermarlo nel campionato scorso. “Il rinnovo della nostra collaborazione con Alfarappresenta una vera e propria dichiarazione di intenti da parte di entrambi i brand – ha commentato Frederic Vasseur, team Principal AlfaRacing Orlen e Ceo diMotorsport AG – In, Alfaha trovato un partner fortemente focalizzato sulle performances a cui affidarsi e noi siamo onorati di accogliere ...

