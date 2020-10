F1 | Domenicali | “Ruolo di presidente sarà un’esperienza entusiasmante”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Assumerò un ruolo importante ma non cambia l’approccio con cui affronto questa sfida. E’ una grande onore e una grande responsabilità. Sarà una esperienza entusiasmante e un cambio di vita. Dovrò riprendere a girare il mondo”. E’ questo il commento di Stefanonel corso del suo intervento a SportLab, l’evento che celebra i 75 anni dalla nascita di Tuttosport e Stadio. Il dirigente d’azienda da gennaio sarà a capo della Formula 1 dopo aver fatto parte a lungo di questo mondo: “Non rinnego nulla di quello fatto in Ferrari. Me ne sono andato e l’ho fatto con grande tranquillità anche se non è stato facile. Nella vita bisogna guardarsi allo specchio sempre. Si è chiusa una esperienza straordinaria, di certezze dopo non ce ne erano”, aggiunge ...