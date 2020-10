F-35 agli Emirati Arabi. Così la Casa Bianca spinge per la vendita

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Laha notificato al Congresso di voler procedere con ladi 50 F-35. L’indiscrezione di Reuters conferma la determinazione dell’amministrazione Usa a chiudere entro la fine dell’anno una prima intesa con Doha. Superata l’opposizione di Israele, il nodo sarà tutto nel voto del 3 novembre. In caso di vittoria di Joe Biden, non è detto che la convinzione sarà la stessa. LA RICHIESTA L’interessino per gli F-35 è noto da tempo. Il velivolo permetterebbe all’aeronautica nazionale un salto di qualità non indifferente, certificando altresì l’ambizione di voler incidere sugli equilibri regionali. Per gli Stati Uniti, oltre al valore commerciale non ...