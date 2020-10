Europeo: Mancini 'possiamo farcela, Francia e Spagna forti' (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 29 OTT - Roberto Mancini guarda con fiducia al prossimo Europeo: "Manca da tanti anni all'Italia, se migliorassimo ancora in questi mesi possiamo giocarcela - ha detto il ct azzurro, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 29 OTT - Robertoguarda con fiducia al prossimo: "Manca da tanti anni all'Italia, se migliorassimo ancora in questi mesigiocarcela - ha detto il ct azzurro, ...

ZonaGiallorossa : ???Roberto Mancini: '#Zaniolo? Per l'Europeo penso che ci sarà'. ?? - fedesa28 : RT @AliprandiJacopo: ??Ct #Mancini su #Zaniolo: 'Mi aspetto il suo recupero per l'Europeo, sono tranquillo. Ha il tempo per recuperare e a m… - romanewseu : #Mancini: “#Zaniolo? Mi aspetto il suo recupero per l’Europeo, sono tranquillo” #ASRoma #Romanewseu… - Youzar33 : RT @AliprandiJacopo: ??Ct #Mancini su #Zaniolo: 'Mi aspetto il suo recupero per l'Europeo, sono tranquillo. Ha il tempo per recuperare e a m… - PagineRomaniste : #Italia, #Mancini su #Zaniolo: 'Mi aspetto il suo recupero per l'#Europeo, sono tranquillo' #ASRoma -