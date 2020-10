Europa League, tutto pronto per Roma-CSKA Sofia: probabili formazioni e quote dei bookmakers (Di giovedì 29 ottobre 2020) tutto pronto per Roma-CSKA Sofia.Reduci dal pareggio in campionato contro il Milan, i giallorossi guidati da Fonseca si preparano per affrontare il secondo impegno del girone A di Europa League, che li vede al comando insieme al Cluj a quota 3 punti: la gara, in programma alle Stadio ‘Olimpico’ di Roma alle 21.00 sarà visibile in tv su Sky e in streaming sulla piattaforma dedicata Sky Go. Le due squadre si sono affrontate quattro volte nella loro storia in partite ufficiali, con un bilancio di quattro vittorie per la Roma, ragion per cui le quote e i pronostici dei bookmakers vedono leggermente favoriti i padroni di casa, il segno 1, infatti, è quotato a 1.24 il segno X a ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 ottobre 2020)per.Reduci dal pareggio in campionato contro il Milan, i giallorossi guidati da Fonseca si preparano per affrontare il secondo impegno del girone A di, che li vede al comando insieme al Cluj a quota 3 punti: la gara, in programma alle Stadio ‘Olimpico’ dialle 21.00 sarà visibile in tv su Sky e in streaming sulla piattaforma dedicata Sky Go. Le due squadre si sono affrontate quattro volte nella loro storia in partite ufficiali, con un bilancio di quattro vittorie per la, ragion per cui lee i pronostici deivedono leggermente favoriti i padroni di casa, il segno 1, infatti, è quotato a 1.24 il segno X a ...

