Europa League: Real Sociedad-Napoli, le formazioni ufficiali (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo il successo di Benevento in campionato, Rino Gattuso cambia il Napoli e attua un mini turnover per la sfida di Europa League con la Real Sociedad. Ospina riprende posto in porta, con Hysaj che torna nel suo ruolo naturale a destra. A centrocampo il duo di mediani Demme-Lobotka con Bakayoko. In attacco Petagna con Mertens, dunque, in panchina insieme a Osimehn e Lozano, mentre Insigne e Politano saranno gli esterni offensivi. I padroni di casa si schierano con il 4-1-4-1 e si affidano all’estro di David Silva. Le formazioni ufficiali: Real Sociedad – in attesa Napoli – Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Demme, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo il successo di Benevento in campionato, Rino Gattuso cambia ile attua un mini turnover per la sfida dicon la. Ospina riprende posto in porta, con Hysaj che torna nel suo ruolo naturale a destra. A centrocampo il duo di mediani Demme-Lobotka con Bakayoko. In attacco Petagna con Mertens, dunque, in panchina insieme a Osimehn e Lozano, mentre Insigne e Politano saranno gli esterni offensivi. I padroni di casa si schierano con il 4-1-4-1 e si affidano all’estro di David Silva. Le– in attesa– Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Demme, ...

tvdellosport : ?? ITALIANE IN EUROPA LEAGUE ?? Tutto pronto per le sfide di #EuropaLeague Il #Milan ospita lo #SpartaPraga, il… - DiMarzio : #Milan, Ante #Rebic torna ad allenarsi con la squadra - _Pedro17_ : Complimenti a tutta la squadra per non essersi mai arresa e aver risposto colpo su colpo. E adesso sotto con la pro… - cmdotcom : Real Sociedad-#Napoli, formazioni ufficiali: Demme e Lobotka dal 1', davanti ci sono Politano e Petagna… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Real Sociedad-Napoli, la formazione ufficiale degli azzurri, c'è Petagna -