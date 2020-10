Europa League, Real Sociedad-Napoli: le formazioni ufficiali. Tanto turn over per Gattuso (Di giovedì 29 ottobre 2020) In campo per la seconda giornata di Europa League.Il Napoli di Gennaro Gattuso è ospite della Real Sociedad per la fase a gironi della competizione europea. Nella prima partita contro l'AZ Alkmaar i partenopei sono usciti sconfitti dal "San Paolo" con il risultato finale di 1-0. In Spagna, dunque, gli azzurri sono in cerca di riscatto per continuare il loro percorso in Europa League. Ecco le formazioni ufficiali dell'incontro tra Real Sociedad e Napoli, in programma alle ore 21.00.VIDEO Maradona, 60 anni di prodezze e furori: il racconto dei leggendari anni partenopei del “Pibe De Oro”Real Sociedad (4-3-3): Remiro; ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 ottobre 2020) In campo per la seconda giornata di.Ildi Gennaroè ospite dellaper la fase a gironi della competizione europea. Nella prima partita contro l'AZ Alkmaar i partenopei sono usciti sconfitti dal "San Paolo" con il risultato finale di 1-0. In Spagna, dunque, gli azzurri sono in cerca di riscatto per continuare il loro percorso in. Ecco ledell'incontro tra, in programma alle ore 21.00.VIDEO Maradona, 60 anni di prodezze e furori: il racconto dei leggendari anni partenopei del “Pibe De Oro”(4-3-3): Remiro; ...

tvdellosport : ?? ITALIANE IN EUROPA LEAGUE ?? Tutto pronto per le sfide di #EuropaLeague Il #Milan ospita lo #SpartaPraga, il… - DiMarzio : #Milan, Ante #Rebic torna ad allenarsi con la squadra - _Pedro17_ : Complimenti a tutta la squadra per non essersi mai arresa e aver risposto colpo su colpo. E adesso sotto con la pro… - PianetaMilan : Milan-Sparta Praga 3-0: prima rete in rossonero di Dalot - GiacomoMane : RT @battitomilan7: Grande Figa a Sky per l'Europa League -