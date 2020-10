Europa League: Real Sociedad-Napoli 0-1 (Di venerdì 30 ottobre 2020) (ANSA) - ROMA, 29 OTT - Napoli batte Real Sociedad 1-0 (0-0) in una partita della seconda giornata del Girone F di Europa League giocata allo stadio Anoeta di San Sebastian. Dopo la sconfitta all'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 ottobre 2020) (ANSA) - ROMA, 29 OTT -batte1-0 (0-0) in una partita della seconda giornata del Girone F digiocata allo stadio Anoeta di San Sebastian. Dopo la sconfitta all'...

acmilan : ?? 2 #UEL matches, 2 goals. @Brahim has already matched his personal best! ???? - OptaPaolo : 3 - Il Milan è la prima squadra ad aver mandato a segno tre giocatori differenti nati dall’1/1/1999 in un incontro… - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? MILAN -SPARTA PRAGA 3-0 Risultato finale ? ? #BrahimDiaz (23’) ? #Leao (57’) ? #Dalot (67’) ?… - _SiGonfiaLaRete : Europa League, i risultati: bene Milan e Napoli, stenta la Roma in casa ?? - gio_figo : RT @PianetaMilan: Tutti i post-social dei rossoneri dopo #MilanSpartaPraga! #UEL #EuropaLeague -