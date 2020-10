Europa League, Politano fa esultare il Napoli. La Roma si ferma sullo 0-0 (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'Europa League si conferma benevola con le squadre italiane. Dopo il netto successo del Milan contro lo Sparta Praga, il Napoli conquista una vittoria importantissima in casa della Real Sociedad per 1-0. Sorride a metà la Roma che pareggia in casa contro il CSKA, rimanendo comunque in nei primi due posti del proprio girone.REAL SOCIEDAD-NapoliLa partenza degli azzurri fa ben sperare: Insigne recupera palla e manca di poco il vantaggio con un tiro a giro all'8', mentre poco dopo Mario Rui, servito perfettamente da Petagna, non insacca di un soffio. Al 24' la risposta della Real Socieda con il colpo di testa di Merino che finisce alto sopra la traversa. Nella ripresa si sblocca il risultato: Politano scambia con Bakayoko prima di concludere in porta, trovando la ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'si conbenevola con le squadre italiane. Dopo il netto successo del Milan contro lo Sparta Praga, ilconquista una vittoria importantissima in casa della Real Sociedad per 1-0. Sorride a metà lache pareggia in casa contro il CSKA, rimanendo comunque in nei primi due posti del proprio girone.REAL SOCIEDAD-La partenza degli azzurri fa ben sperare: Insigne recupera palla e manca di poco il vantaggio con un tiro a giro all'8', mentre poco dopo Mario Rui, servito perfettamente da Petagna, non insacca di un soffio. Al 24' la risposta della Real Socieda con il colpo di testa di Merino che finisce alto sopra la traversa. Nella ripresa si sblocca il risultato:scambia con Bakayoko prima di concludere in porta, trovando la ...

acmilan : ?? 2 #UEL matches, 2 goals. @Brahim has already matched his personal best! ???? - OptaPaolo : 3 - Il Milan è la prima squadra ad aver mandato a segno tre giocatori differenti nati dall’1/1/1999 in un incontro… - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? MILAN -SPARTA PRAGA 3-0 Risultato finale ? ? #BrahimDiaz (23’) ? #Leao (57’) ? #Dalot (67’) ?… - roma_magazine : EUROPA LEAGUE - Vince il Napoli, pareggia la Roma, l'AZ batte il Rijeka: tutti i risultati - CorSport : #RomaCskaSofia 0-0: traversa di #Mkhitaryan, entra #Dzeko ma non basta ?? -