Europa League, perde il Tottenham. I risultati delle gare delle 18:55 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si chiude con la vittoria del Milan il turno delle ore 18:55 in Europa League. Manita della Stella Rossa contro lo Slovan Liberec, perde clamorosamente il Tottenham contro l’Anversa. Questi i risultati delle gare delle 18:55 Zorya Luhansk – Braga 1-2 AEK Atene – Leicester 1-2Milan – Sparta Praga 3-0 Lille – Celtic 2-2 Qarabag – Villarreal 1-3 Sivassport – Maccabi Tel Aviv 1-2 LASK – Ludogorets 4-3 Royal Antwerp – Tottenham 1-0 CSKA Mosca – Dinamo Zagabria 0-0 Feyenoord – Wolfsberger 1-4 Stella Rossa – Slovan Liberec 5-1 Gent – Hoffenheim 1-4 Foto: twitter uel L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si chiude con la vittoria del Milan il turnoore 18:55 in. Manita della Stella Rossa contro lo Slovan Liberec,clamorosamente ilcontro l’Anversa. Questi i18:55 Zorya Luhansk – Braga 1-2 AEK Atene – Leicester 1-2Milan – Sparta Praga 3-0 Lille – Celtic 2-2 Qarabag – Villarreal 1-3 Sivassport – Maccabi Tel Aviv 1-2 LASK – Ludogorets 4-3 Royal Antwerp –1-0 CSKA Mosca – Dinamo Zagabria 0-0 Feyenoord – Wolfsberger 1-4 Stella Rossa – Slovan Liberec 5-1 Gent – Hoffenheim 1-4 Foto: twitter uel L'articolo proviene da Alfredo ...

OptaPaolo : 3 - Il Milan è la prima squadra ad aver mandato a segno tre giocatori differenti nati dall’1/1/1999 in un incontro… - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? MILAN -SPARTA PRAGA 3-0 Risultato finale ? ? #BrahimDiaz (23’) ? #Leao (57’) ? #Dalot (67’) ?… - MediasetTgcom24 : Europa League, il Milan travolge lo Sparta Praga 3-0 #EuropaLeague - UgoBaroni : RT @CorSport: #Milan, #Pioli: 'Teniamo i piedi ben piantati per terra' ?? - UgoBaroni : RT @CorSport: #MilanSpartaPraga 3-0: #Diaz, #Leao e #Dalot mandano #Pioli in vetta al girone ?? -