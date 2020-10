Europa League: oggi in campo Milan, Napoli e Roma (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo la tornata di Champions di ieri, non favorevole alla Juve che ha perso allo Stadium con il Barca mentre la Lazio ha strappato il pari in casa del Brugge, oggi torna l’Europa League 2020/2021, con la seconda giornata della fase a gironi che vede impegnate il Milan in casa con lo Sparta Praga, la Romain Bulgaria contro il Cska Sofia mentre il Napoli in Spagna affronterà la Real Sociedad, dopo la sconfitta all’esordio al San Paolo contro gli olandesi l’AZ Alkmaar. Serie A, Milan-Roma 3-3. Rossoneri sempre primi Occhi puntati oltre che sui partenopei sui rossoneri di Mister Giampaolo, ancora mai sconfitti in questa stagione stagione, per vedere se proseguiranno la striscia positiva che da nove partite, ... Leggi su calcioblog (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo la tornata di Champions di ieri, non favorevole alla Juve che ha perso allo Stadium con il Barca mentre la Lazio ha strappato il pari in casa del Brugge,torna l’2020/2021, con la seconda giornata della fase a gironi che vede impegnate ilin casa con lo Sparta Praga, lain Bulgaria contro il Cska Sofia mentre ilin Spagna affronterà la Real Sociedad, dopo la sconfitta all’esordio al San Paolo contro gli olandesi l’AZ Alkmaar. Serie A,3-3. Rossoneri sempre primi Occhi puntati oltre che sui partenopei sui rossoneri di Mister Giampaolo, ancora mai sconfitti in questa stagione stagione, per vedere se proseguiranno la striscia positiva che da nove partite, ...

