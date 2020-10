Europa League, Mourinho ko ad Anversa. Pari tra Lille e Celtic, vince il Leicester (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA - Il Tottenham di Mourinho perde 1-0 sul campo dell'Anversa nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. La formazione del portoghese torna a casa senza punti e rimane a quota 3 ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA - Il Tottenham diperde 1-0 sul campo dell'nella seconda giornata della fase a gironi di. La formazione del portoghese torna a casa senza punti e rimane a quota 3 ...

SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? MILAN -SPARTA PRAGA 3-0 Risultato finale ? ? #BrahimDiaz (23’) ? #Leao (57’) ? #Dalot (67’) ?… - tvdellosport : ?? ITALIANE IN EUROPA LEAGUE ?? Tutto pronto per le sfide di #EuropaLeague Il #Milan ospita lo #SpartaPraga, il… - MediasetTgcom24 : Europa League, il Milan travolge lo Sparta Praga 3-0 #EuropaLeague - abikarami22 : RT @SkySport: ?? EUROPA LEAGUE ?? ? MILAN -SPARTA PRAGA 3-0 Risultato finale ? ? #BrahimDiaz (23’) ? #Leao (57’) ? #Dalot (67’) ? #MilanSpart… - sportli26181512 : Milan-Sparta Praga, primo gol europeo in rossonero per Rafael Leao: Al minuto 57 di Milan-Sparta Praga, Rafael Leao… -