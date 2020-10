Europa League, Milan-Sparta Praga alle 18.55 a San Siro: quote dei bookmakers e probabili formazioni (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cresce l’attesa per Milan-Sparta Praga.Dopo il successo nella sfida d’esordio contro il Celtic, i rossoneri, reduci dal pareggio per 3-3 in campionato contro la Roma, proveranno a sfruttare il momento positivo anche in Europa League. La gara, in programma alle ore 18.55 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, sarà visibile in tv su Sky e in streaming sulla piattaforma dedicata Sky Go. Le quote e i pronostici dei bookmakers vedono nettamente favoriti i padroni di casa. Il segno 1, infatti, è quotato a 1.37, il segno X a 5.00 e infine il segno 2 a 7.70.Milan-Sparta Praga, Pioli alla vigilia: “Farò qualche cambio, fiducia in Tatarusanu. ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cresce l’attesa per.Dopo il successo nella sfida d’esordio contro il Celtic, i rossoneri, reduci dal pareggio per 3-3 in campionato contro la Roma, proveranno a sfruttare il momento positivo anche in. La gara, in programmaore 18.55 allo Stadio “Giuseppe Meazza” dio, sarà visibile in tv su Sky e in streaming sulla piattaforma dedicata Sky Go. Lee i pronostici deivedono nettamente favoriti i padroni di casa. Il segno 1, infatti, è quotato a 1.37, il segno X a 5.00 e infine il segno 2 a 7.70., Pioli alla vigilia: “Farò qualche cambio, fiducia in Tatarusanu. ...

