Europa League, Milan inarrestabile: Sparta Praga travolto 3-0 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il richiamo dell'Europa fa bene al Milan. I rossoneri superano senza grossi problemi lo Sparta Praga con un eloquente 3-0, confermando le ottime impressioni mostrate nella gara del debutto contro il Celtic Glasgow. Con questo risultato arriva anche la testa del proprio girone.LA GARAIl match non sembra essere mai in discussione. Il Milan detta i ritmi dell'incontro e trova il vantaggio al 24' con Brahim Diaz: l'attaccante spagnolo dialoga con Ibrahimovic, finta il tiro di sinistro e poi calcia di destro battendo il portiere avversario. Dieci minuti dopo i rossoneri potrebbero raddoppiare su rigore, ma Ibra spara sulla traversa e mantiene il risultato sull'1-0. Il bis è solamente questione di tempo. Basta attendere la ripresa. Al 57' Dalot riceve palla da Bennacer e riesce a servire Leao che di ...

