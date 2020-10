Europa League: Milan in campo alle 18.55, in serata Napoli e Roma. Ecco il programma TV (Di giovedì 29 ottobre 2020) Napoli La seconda settimana di coppe europee continua con la Uefa Europa League 2020/21, che vede impegnate nella fase a gironi tre squadre italiane: Milan, Napoli e Roma. I rossoneri affrontano a Milano lo Slavia Praga, gli azzurri vanno sul campo della Real Sociedad e i giallorossi ospitano il CSKA Sofia. Le tre partite, insieme alle altre in programma, sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky, con il match degli uomini di Gattuso anche in chiaro su Tv8. Europa League 2020/21: dove seguire le partite di giovedì 29 ottobre Le partite di Europa League si giocano tutte in un’unica giornata. Ecco quali Sky ha deciso di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 ottobre 2020)La seconda settimana di coppe europee continua con la Uefa2020/21, che vede impegnate nella fase a gironi tre squadre italiane:. I rossoneri affrontano ao lo Slavia Praga, gli azzurri vanno suldella Real Sociedad e i giallorossi ospitano il CSKA Sofia. Le tre partite, insiemealtre in, sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky, con il match degli uomini di Gattuso anche in chiaro su Tv8.2020/21: dove seguire le partite di giovedì 29 ottobre Le partite disi giocano tutte in un’unica giornata.quali Sky ha deciso di ...

