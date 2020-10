Europa League, il Milan strapazza lo Sparta ed è in testa (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Milan va in fuga. Batte lo Sparta Praga 3-0 e approfitta del contemporaneo pareggio del Lille (2-2 con il Celtic) per conquistare la vetta in solitaria della classifica dopo la seconda giornata del girone H dell'Europa League. A San Siro non c'è proprio gara con i rossoneri che passano al 24' grazie a Brahim Diaz. C’è turnover, ma Ibrahimovic resta titolare. Si rivedono Tonali e Dalot, confermato Tatarusanu tra i pali. Il canovaccio della gara è chiaro: possesso palla a favore del Milan, densità dello Sparta Praga che punta sulle ripartenze.Al 36' ancora Lischka trattiene nettamente Ibrahimovic in area. E’ rigore, lo stesso Ibra va sul dischetto ma spara sulla traversa. Il primo tempo si chiude senza altri acuti, ma il Milan ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ilva in fuga. Batte loPraga 3-0 e approfitta del contemporaneo pareggio del Lille (2-2 con il Celtic) per conquistare la vetta in solitaria della classifica dopo la seconda giornata del girone H dell'. A San Siro non c'è proprio gara con i rossoneri che passano al 24' grazie a Brahim Diaz. C’è turnover, ma Ibrahimovic resta titolare. Si rivedono Tonali e Dalot, confermato Tatarusanu tra i pali. Il canovaccio della gara è chiaro: possesso palla a favore del, densità delloPraga che punta sulle ripartenze.Al 36' ancora Lischka trattiene nettamente Ibrahimovic in area. E’ rigore, lo stesso Ibra va sul dischetto ma spara sulla traversa. Il primo tempo si chiude senza altri acuti, ma il...

