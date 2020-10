Europa League, Feyenoord-Wolfsberger: arbitro positivo al Covid, è il primo caso in competizioni UEFA (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si cambiano direttore di gara e assistenti nella sfida di Europa League tra Feyenoord e Wolfsberger.Europa League, tutto pronto per Roma-CSKA Sofia: probabili formazioni e quote dei bookmakersL'arbitro ucraino Mykola Balakin insieme ai guardalinee, Skrypka e Shlonchak, è stato contagiato dal Covid e di conseguenza non arbitrerà la gara europea. Si tratta del primo caso di un arbitro UEFA sostituito a causa del Coronavirus, a prendere il suo posto sarà il serbo Srdjan Jovanovic che sarà assistito da Stojkovic e Mihajlovic.Roma-CSKA Sofia, Fonseca: “Domani Borja Mayoral e Smalling titolari. Le critiche? Rispondo così” Leggi su mediagol (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si cambiano direttore di gara e assistenti nella sfida ditra, tutto pronto per Roma-CSKA Sofia: probabili formazioni e quote dei bookmakersL'ucraino Mykola Balakin insieme ai guardalinee, Skrypka e Shlonchak, è stato contagiato dale di conseguenza non arbitrerà la gara europea. Si tratta deldi unsostituito a causa del Coronavirus, a prendere il suo posto sarà il serbo Srdjan Jovanovic che sarà assistito da Stojkovic e Mihajlovic.Roma-CSKA Sofia, Fonseca: “Domani Borja Mayoral e Smalling titolari. Le critiche? Rispondo così”

