Europa League, 2a giornata: Politano regala i tre punti al Napoli, Roma-CSKA Sofia a reti bianche (Di giovedì 29 ottobre 2020) Termina la seconda giornata di Europa League.Triplice fischio negli stadi che hanno ospitato i match delle 21.00 della seconda giornata della fase a giorni della competizione europea. In Spagna, Gennaro Gattuso e il suo Napoli tornano alla vittoria grazie alla rete di Politano al 56' che vale i tre punti nel match contro la Real Sociedad. La Roma di Paulo Fonseca, allo stadio Olimpico, non va oltre il pari durante la sfida con il CSKA Sofia, terminata 0-0 al fischio finale del direttore di gara.Europa League, Milan-Sparta Praga 3-0: Diaz la apre, Dalot cala il tris. Ibrahimovic sbaglia un rigore

